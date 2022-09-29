CRM-системы: назначение, особенности и преимущества

29 сентября 2022, 17:15

Повышение прибыльности и конкурентоспособности предприятия – основные цели применения рекламных и маркетинговых стратегий. Достичь целей можно только при условии продуманного подхода к ведению бизнеса, предусматривающего эффективное управление двусторонними отношениями с клиентами.

Программное обеспечение для управления отношениями с клиентами, или CRM-система, представляет собой комплекс методик, подходов и техник для привлечения и сохранения покупателей/клиентов. В интерфейсе менеджера она выглядит как карточка клиента, но это не все ее функции.

Процесс внедрения CRM-системы включает:

постановку конкретных задач;

пошаговую постановку решений после адаптации;

сквозное тестирование с последующей эксплуатацией;

анализ результатов.

При условии грамотной интеграции CRM будет создана единая экосистема. Таким образом компания создает максимально комфортные условия для появления новых пользователей и укрепления отношений с имеющимися.

Интеграция CRM – обязательный этап развития компаний, в строение которых входят несколько департаментов, филиалов или отделений. CRM необходима отделам продаж, сотрудничающим с клиентами. Интеграция системы в IP-телефонию позволяет выстраивать долгосрочные отношения благодаря использованию всех доступных каналов коммуникации.

CRM-система необходима для сохранения истории развития отношений с клиентами, определения требований и предпочтений представителей целевой аудитории и потенциальных клиентов. Эффективная система позволяет значительно улучшить качество, поднять результативность сервиса, снизить отток клиентов.

Гарантировать получение результата от внедрения CRM-системы можно только при наличии следующих характеристик:

• короткие сроки внедрения и усвоения новых технологий благодаря размещению в облачных хранилищах;• обширность перечня готовых решений для различных бизнес-структур;• наличие удобных инструментов настройки;• комфорт и простота в эксплуатации для пользователей;• наличие умного интерфейса и мобильных технологий.

Наилучшие результаты показывают CRM-системы, использующие алгоритмы искусственного интеллекта и другие современные инструменты.

Основным плюсом CRM-систем считается способность приносить пользу любым подразделениям компании – от рекрутинга до службы поддержки.

Внедрение системы позволяет:

• хранить в доступном месте все важные данные по клиентам;• регистрировать сложности с обслуживанием;• безошибочно определять возможности в плане продаж (избегая таким способом переизбытка товаров и финансовых потерь);• эффективно управлять любыми маркетинговыми кампаниями.

Системы CRM могут быть успешно внедрены в структуру компании любого размера независимо от направления деятельности: финансы, производство, рынок недвижимости, логистика, связь, телекоммуникации и т. д. Наиболее популярное решение – облачные CRM системы. Они отличаются высокой масштабируемостью, удобством пользования и отсутствием затрат на обслуживание серверного оборудования.