29 сентября 2022, 17:15

CRM-системы: назначение, особенности и преимущества

Повышение прибыльности и конкурентоспособности предприятия – основные цели применения рекламных и маркетинговых стратегий. Достичь целей можно только при условии продуманного подхода к ведению бизнеса, предусматривающего эффективное управление двусторонними отношениями с клиентами.

Как использовать

Программное обеспечение для управления отношениями с клиентами, или CRM-система, представляет собой комплекс методик, подходов и техник для привлечения и сохранения покупателей/клиентов. В интерфейсе менеджера она выглядит как карточка клиента, но это не все ее функции.  

Процесс внедрения CRM-системы включает:

  • постановку конкретных задач;
  • пошаговую постановку решений после адаптации;
  • сквозное тестирование с последующей эксплуатацией;
  • анализ результатов.

При условии грамотной интеграции CRM будет создана единая экосистема. Таким образом компания создает максимально комфортные условия для появления новых пользователей и укрепления отношений с имеющимися.

Кому и зачем требуется создать CRM

Интеграция CRM – обязательный этап развития компаний, в строение которых входят несколько департаментов, филиалов или отделений. CRM необходима отделам продаж, сотрудничающим с клиентами. Интеграция системы в IP-телефонию позволяет выстраивать долгосрочные отношения благодаря использованию всех доступных каналов коммуникации.

CRM-система необходима для сохранения истории развития отношений с клиентами, определения требований и предпочтений представителей целевой аудитории и потенциальных клиентов. Эффективная система позволяет значительно улучшить качество, поднять результативность сервиса, снизить отток клиентов.

Характеристики 

Гарантировать получение результата от внедрения CRM-системы можно только при наличии следующих характеристик:

• короткие сроки внедрения и усвоения новых технологий благодаря размещению в облачных хранилищах;
• обширность перечня готовых решений для различных бизнес-структур;
• наличие удобных инструментов настройки;
• комфорт и простота в эксплуатации для пользователей;
• наличие умного интерфейса и мобильных технологий. 

Наилучшие результаты показывают CRM-системы, использующие алгоритмы искусственного интеллекта и другие современные инструменты.

Достоинства систем

Основным плюсом CRM-систем считается способность приносить пользу любым подразделениям компании – от рекрутинга до службы поддержки.

Внедрение системы позволяет:

• хранить в доступном месте все важные данные по клиентам;
• регистрировать сложности с обслуживанием;
• безошибочно определять возможности в плане продаж (избегая таким способом переизбытка товаров и финансовых потерь);
• эффективно управлять любыми маркетинговыми кампаниями. 

Системы CRM могут быть успешно внедрены в структуру компании любого размера независимо от направления деятельности: финансы, производство, рынок недвижимости, логистика, связь, телекоммуникации и т. д. Наиболее популярное решение – облачные CRM системы. Они отличаются высокой масштабируемостью, удобством пользования и отсутствием затрат на обслуживание серверного оборудования.


Оцените новость:
  • 0 оценок