CRM-системы: назначение, особенности и преимущества

Повышение прибыльности и конкурентоспособности предприятия – основные цели применения рекламных и маркетинговых стратегий. Достичь целей можно только при условии продуманного подхода к ведению бизнеса, предусматривающего эффективное управление двусторонними отношениями с клиентами.
Как использовать
Программное обеспечение для управления отношениями с клиентами, или CRM-система, представляет собой комплекс методик, подходов и техник для привлечения и сохранения покупателей/клиентов. В интерфейсе менеджера она выглядит как карточка клиента, но это не все ее функции.
Процесс внедрения CRM-системы включает:
- постановку конкретных задач;
- пошаговую постановку решений после адаптации;
- сквозное тестирование с последующей эксплуатацией;
- анализ результатов.
При условии грамотной интеграции CRM будет создана единая экосистема. Таким образом компания создает максимально комфортные условия для появления новых пользователей и укрепления отношений с имеющимися.Кому и зачем требуется создать CRM
Интеграция CRM – обязательный этап развития компаний, в строение которых входят несколько департаментов, филиалов или отделений. CRM необходима отделам продаж, сотрудничающим с клиентами. Интеграция системы в IP-телефонию позволяет выстраивать долгосрочные отношения благодаря использованию всех доступных каналов коммуникации.
CRM-система необходима для сохранения истории развития отношений с клиентами, определения требований и предпочтений представителей целевой аудитории и потенциальных клиентов. Эффективная система позволяет значительно улучшить качество, поднять результативность сервиса, снизить отток клиентов.Характеристики
Гарантировать получение результата от внедрения CRM-системы можно только при наличии следующих характеристик:• короткие сроки внедрения и усвоения новых технологий благодаря размещению в облачных хранилищах;
• обширность перечня готовых решений для различных бизнес-структур;
• наличие удобных инструментов настройки;
• комфорт и простота в эксплуатации для пользователей;
• наличие умного интерфейса и мобильных технологий.
Наилучшие результаты показывают CRM-системы, использующие алгоритмы искусственного интеллекта и другие современные инструменты.Достоинства систем
Основным плюсом CRM-систем считается способность приносить пользу любым подразделениям компании – от рекрутинга до службы поддержки.
Внедрение системы позволяет:• хранить в доступном месте все важные данные по клиентам;
• регистрировать сложности с обслуживанием;
• безошибочно определять возможности в плане продаж (избегая таким способом переизбытка товаров и финансовых потерь);
• эффективно управлять любыми маркетинговыми кампаниями.
Системы CRM могут быть успешно внедрены в структуру компании любого размера независимо от направления деятельности: финансы, производство, рынок недвижимости, логистика, связь, телекоммуникации и т. д. Наиболее популярное решение – облачные CRM системы. Они отличаются высокой масштабируемостью, удобством пользования и отсутствием затрат на обслуживание серверного оборудования.