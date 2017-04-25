В чем выгода автоматизации бизнеса с помощью CRM-систем и как избежать разрушительных последствий неправильного внедрения?
Вкратце приводим 7 пунктов, которые нужно учесть при внедрении CRM:
- Решите для чего вам нужна CRM-система, сформулируйте четкую цель в цифрах;
- Приготовьтесь к тому, что сначала будет не просто – придется поработать на результат;
- Стандартизируйте свои процессы сначала на листике бумаги, а потом начинайте разговор с экспертами автоматизации;
- Подготовьте своих сотрудников, которым придется принимать нововведения, убедите их в необходимости автоматизации;
- Будьте последовательны, продвигайтесь постепенно: автоматизируйте процесс за процессом, а не все сразу;
- Решите вопрос с будущим техническим обслуживанием системы. Убедитесь, что базовые функции вам подходят. Если потребуются доработки, то узнайте цену и запланируйте на это бюджет. Ищите систему-конструктор, которая легко настраивается пользователем.
- Внимательно отнеситесь к вопросу стоимости CRM-системы и последующих абонплат. Уточните, какие услуги внедрения предоставляет разработчик. Возможно, придется нанять специалиста по внедрению, предусмотрите и это.
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