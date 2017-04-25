25 апреля 2017, 10:12

Решите для чего вам нужна CRM-система, сформулируйте четкую цель в цифрах;

Приготовьтесь к тому, что сначала будет не просто – придется поработать на результат;

Стандартизируйте свои процессы сначала на листике бумаги, а потом начинайте разговор с экспертами автоматизации;

Подготовьте своих сотрудников, которым придется принимать нововведения, убедите их в необходимости автоматизации;

Будьте последовательны, продвигайтесь постепенно: автоматизируйте процесс за процессом, а не все сразу;

Решите вопрос с будущим техническим обслуживанием системы. Убедитесь, что базовые функции вам подходят. Если потребуются доработки, то узнайте цену и запланируйте на это бюджет. Ищите систему-конструктор, которая легко настраивается пользователем.

Внимательно отнеситесь к вопросу стоимости CRM-системы и последующих абонплат. Уточните, какие услуги внедрения предоставляет разработчик. Возможно, придется нанять специалиста по внедрению, предусмотрите и это.

CRM – это подход к управлению бизнесом. Он ориентирован на качество взаимоотношений с клиентами: привлечение новых и повышение лояльности существующих клиентов. А CRM-система – это инструмент, программное обеспечение для реализации такого подхода.В чем выгода автоматизации бизнеса с помощью CRM-систем и как избежать разрушительных последствий неправильного внедрения?Вкратце приводим 7 пунктов, которые нужно учесть при внедрении CRM:

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