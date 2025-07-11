Трамп объявил 35% пошлины для Канады и анонсировал тарифы для других стран

11 июля 2025, 10:15

Как сообщил президент США в Truth Social, новый тариф вступит в силу 1 августа и будет повышен, если Канада примет ответные меры.

Кроме того, в интервью NBC News Дональд Трамп заявил, что планирует ввести общие пошлины в 15% или 20% для большинства торговых партнеров.Ранее президент США также объявил о введении с 1 августа 50-процентных пошлин на товары, произведенные в Бразилии. После этого президент Бразилии Лула да Силва собрал экстренное совещание и пообещал ответить на введение тарифов.«Если он будет продолжать играться с пошлинами, это приведет к бесконечной эскалации — пошлины достигнут миллионов и миллионов процентов. Бразилия не принимает вмешательства во внутренние дела. Он имеет право принимать решения в интересах своей страны, но на основе правды. Если кто-то ввел его в заблуждение, сказав, что США имеют торговый дефицит с Бразилией, – это ложь. Потому что на самом деле США имеют торговый профицит в отношениях с Бразилией», – сказал да Силва в интервью Jornal Nacional.