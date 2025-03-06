6 марта 2025, 12:15

Тарифы Трампа приведут к повышению цен на автомобили на 25%

Торговая группа, представляющая почти всех крупных автопроизводителей, предупредила во вторник, что новые 25-процентные тарифы на импорт из Канады и Мексики, введенные президентом США Дональдом Трампом, приведут к резкому росту цен.



"Все автопроизводители будут затронуты этими тарифами в отношении Канады и Мексики", — сказал глава Альянса автомобильных инноваций Джон Боззелла, который представляет всех крупных автопроизводителей в США, кроме Tesla. В него входят General Motors, Ford, Toyota, Volkswagen, Hyundai и Stellantis.



Он добавил, что цены на некоторые модели авто вырастут на 25 %.



После этого президент США Дональд Трамп освободил некоторых автопроизводителей от пошлин на месяц.

