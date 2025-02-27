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27 февраля 2025, 11:15

В США рухнул фондовый рынок, потеряв $500 млрд всего за один час

Это произошло на фоне заявлений Трампа о введении новых пошлин против Евросоюза, Канады и Мексики.

Также падают вниз все криптовалюты. Bitcoin торгуется уже на уровне $82 тыс.


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