Трамп повышает пошлины на автомобили и грузовики из ЕС

4 мая 2026, 13:15

«С удовлетворением сообщаю, что в связи с тем, что Европейский Союз не выполняет условия нашего полностью согласованного торгового соглашения, на следующей неделе я повышу пошлины, взимаемые с ЕС за автомобили и грузовики, ввозимые в США. Пошлина будет увеличена до 25%», - написал Трамп в соцсети Truth Social. Он добавил, что пошлины будут полностью сняты, как только автомобили и грузовики будут производиться на заводах в США.