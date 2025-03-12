ЕС вводит зеркальные пошлины на товары из США — Reuters

12 марта 2025, 12:45

Со следующего месяца Европейский союз введет ответные пошлины на американские товары на сумму €26 млрд в ответ на пошлины США на сталь и алюминий.

Пошлины распространяются на широкий спектр товаров – от лодок и бурбона до мотоциклов. Также ЕС начнет двухнедельные консультации по выбору других категорий товаров."Контрмеры, которые мы принимаем сегодня, сильны, но пропорциональны. В то же время мы всегда будем оставаться открытыми для переговоров. Мы твердо убеждены, что в мире, полном геоэкономической и политической неопределенности, не в наших общих интересах обременять наши экономики такими тарифами", — заявила журналистам глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.