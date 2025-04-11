ЕС откладывает введение ответных пошлин против США на 90 дней

«Мы приняли к сведению заявление президента Трампа. Мы хотим дать переговорам шанс. Завершая принятие контрмер ЕС, получивших решительную поддержку со стороны наших государств-членов, мы приостановим их на 90 дней. Если переговоры не принесут результатов, вступят в силу наши контрмеры», - написала на своей странице в Х глава Еврокомиссии фон дер Ляйен.
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