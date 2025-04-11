ЕС откладывает введение ответных пошлин против США на 90 дней

11 апреля 2025, 11:15

«Мы приняли к сведению заявление президента Трампа. Мы хотим дать переговорам шанс. Завершая принятие контрмер ЕС, получивших решительную поддержку со стороны наших государств-членов, мы приостановим их на 90 дней. Если переговоры не принесут результатов, вступят в силу наши контрмеры», - написала на своей странице в Х глава Еврокомиссии фон дер Ляйен.