Приложение соцсети Дональда Трампа Truth Social стало доступно на iOS

22 февраля 2022, 10:45

Как и ожидалось, команда бывшего президента США Дональда Трампа (Donald Trump) запустила собственную социальную сеть под названием Truth Social.

Приложение соцсети появилось в магазине цифрового контента App Store и стало доступно для скачивания на iOS-устройства пользователей из США.

Согласно имеющимся данным, платформа Truth Social создана по образцу Twitter, социальной сети, которой в прошлом активно пользовался Дональд Трамп. Аккаунт Трампа в Twitter был навсегда заблокирован администрацией соцсети в начале 2021 года. Причиной блокировки стали некоторые публикации экс-президента, в которых он якобы подстрекал своих сторонников к насилию, что привело к штурму здания Капитолия.



Желающие зарегистрироваться в новой социальной сети могут сделать это на веб-сайте платформы, указав своё имя и адрес электронной почты. Некоторые пользователи после регистрации не смогли авторизоваться в соцсети, поскольку при попытке сделать это появлялась ошибка. Другие отметили, что при попытке авторизации появляется сообщение о перегрузке платформы и необходимости дождаться своей очереди для входа. Очевидно, проблемы с авторизацией связаны с высокой пользовательской активностью, поскольку экс-президент Трамп по-прежнему пользуется серьёзной поддержкой среди американцев.



В отличии от Twitter, где публикации называются твитами, посты в сети Truth Social называются truths (правды, истины). Пользователи могут делиться понравившимися правдами со своими друзьями, а также комментировать их. По данным источника, платформа Truth Social находится на этапе бета-тестирования, в котором принимают участие около 500 человек, с декабря прошлого года. Разработкой сервиса занимается компания Trump Media and Technology Group, которую возглавляет бывший член Палаты представителей Девин Нунес (Devin Nunes).

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