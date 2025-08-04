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4 августа 2025, 9:15

Трамп приказал переместить 2 подводные лодки США из-за слов Медведева

"В связи с чрезвычайно провокационными заявлениями бывшего президента России Дмитрия Медведева, который сейчас является заместителем председателя Совета безопасности РФ, я приказал направить 2 атомные подводные лодки в надлежащие районы на случай, если эти глупые и провокационные заявления окажутся чем-то большим. Слова очень важны и часто могут приводить к непреднамеренным последствиям, я надеюсь, что это не один из таких случаев", - написал президент США Трамп в соцсети Truth Social. 

Ранее в ответ на слова Трампа Медведев заявил: "Пусть вспомнит свои любимые фильмы про "ходячих мертвецов", а также то, как может быть опасна несуществующая в природе "мертвая рука"". "Мертвой рукой" на Западе называют российскую систему управления ядерными ударами "Периметр", которая запрограммирована на автоматический ответный ядерный удар, если будет нанесен удар по пунктам ее управления.
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