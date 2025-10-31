Трамп поручил немедленно начать испытания ядерного оружия США

31 октября 2025, 8:45

Президент США посвятил пост в Truth Social ядерному оружию. Дональд Трамп напомнил, что у США крупнейший ядерный арсенал в мире.

По его словам, во время его первого срока этот арсенал прошел процесс обновления и модернизации. "Из-за колоссальной разрушительной силы я ненавидел это делать, но у меня не было выбора!" — заявил Дональд Трамп.



Он добавил, что у рф второй ядерный арсенал в мире, у Китая — третье место "с большим отрывом". Но, по словам Трампа, через пять лет он сравняется с лидерами.



"В связи с программами испытаний других стран я поручил министерству войны начать испытания нашего ядерного оружия на равных условиях. Этот процесс начнется немедленно. Спасибо за внимание к этому вопросу!" — написал президент США.



Он не упомянул, про какие "другие страны" идет речь. Но за последние дни путин дважды заявлял про испытания оружия с ядерной энергетической установкой: ракеты "Буревестник", по его словам, неограниченной дальности, а также подводного аппарата "Посейдон".



