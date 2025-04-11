11 апреля 2025, 10:45

Китай решил бороться с Голливудом

Китайское национальное управление по делам кинематографии заявило, что немедленно ограничит импорт голливудских фильмов в ответ на повышение президентом США Дональдом Трампом пошлин на китайские товары, пишет Reuters.



Там считают, что повышение Трампом пошлин на китайский импорт еще больше снизит внутренний спрос на американские фильмы в Китае после многих лет спада.



"Мы будем следовать правилам рынка, уважать выбор зрителей и умеренно сокращать количество импортируемых американских фильмов", — отметили в управлении.



Reuters отмечает, что Китай является вторым по величине рынком кино в мире. Однако в последние годы, по мере расцвета местной культуры развлечений, энтузиазм китайской аудитории по отношению к голливудским фильмам пошел на убыль.

