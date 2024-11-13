Какие компании в Китае заработали на победе Трампа

13 ноября 2024, 8:15

Хотя второй срок Дональда Трампа на посту президента США обычно воспринимается как плохая новость для экспортно-ориентированной экономики Китая, есть часть страны, где некоторые торговцы находят повод для празднования, пишет South China Morning Post.

Речь о восточном производственном центре Иу, где заказы на товары с символикой Трампа взлетели до небес. Более тысячи товаров с изображением Трампа или его лозунгами — одежда, куклы, флаги, носки, статуэтки и многое другое — теперь доступны на популярной торговой платформе Amazon.Самым продаваемым предметом одежды является красная кепка с девизом Трампа "Сделаем Америку снова великой". За последний месяц продали 10 тыс. таких кепок по цене $19,99 за штуку. Значительная часть этих товаров поступает из КНР.СМИ приводит в пример 30-летнего интернет-торговца Рики Ло. За два дня на заказах сувенирной продукции, связанной с Трампом, он заработал более $20 тыс.