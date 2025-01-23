Трамп помиловал заключенного создателя крупнейшего интернет-магазина наркотиков

23 января 2025, 10:15

Президент США Дональд Трамп заявил, что помилование основателя Silk Road Росса Ульбрихта было «полным и безоговорочным».

Трамп добавил, что он лично позвонил его матери, чтобы сообщить об этом, пишет Reuters.Дональд Трамп объявил о планах смягчить приговор Ульбрихту в мае во время одного из предвыборных выступлений. В 2015 году он был приговорен к пожизненному заключению за создание схемы по продаже наркотиков.За два года его сервис заработал более $200 млн. Несмотря на это, Ульбрихт остается популярным среди криптоэнтузиастов, ведь Silk Road был одной из первых площадок для использования биткоина. Его сторонники активно популяризировали лозунг «Свободу Россу».