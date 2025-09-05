Трамп собрал крупнейших IT-бизнесменов на ужин. Маска не было

5 сентября 2025, 13:45

Вчера вечером в Белом доме президент США Дональд Трамп устроил ужин для руководителей крупнейших технологических компаний США, сообщило Business Insider.



На ужине были замечены Билл Гейтс (Apple), Тим Кук (Apple), Марк Цукерберг (Meta), Сундар Пичаи (Google), Сэм Альтман (OpenAI) и другие. Всего — около 30 человек. На ужине также присутствовала первая леди Меланья Трамп.