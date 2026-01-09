Россия вербует южноафриканцев через игровое приложение — Bloomberg

9 января 2026, 8:15

По данным агентства, в июле 2024 года как минимум двух южноафриканцев, играющих в Arma 3, завербовали на войну против Украины через приложение Discord.

Вербовщик под ником Dash предложил геймерам присоединиться к российской армии. Затем они отправились в Россию через ОАЭ и в начале сентября подписали контракты с Минобороны. За службу им обещали российское гражданство и возможность поступления в вуз.В октябре 2024 года один из южноафриканцев погиб в Луганской области, местонахождение второго остается неизвестным.