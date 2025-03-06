Американцы бегут из США

6 марта 2025, 10:15

Рекордное количество американцев подали заявки на гражданство Британии из-за возвращения Трампа к власти, - пишет Financial Times.

За прошлый год на британское гражданство заявки подали 6 100 граждан США - это самый большой показатель полученных из Штатов запросов за последние 20 лет. Количество резко возросло в последнем квартале 2024-го, как раз в разгар выборов.Среди основных причин смены гражданства - желание американцев получить альтернативный паспорт на фоне политической нестабильности в США, а ещё изменения в налоговом законодательстве Британии.