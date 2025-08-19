19 августа 2025, 13:45

Трамп запросил у Зеленского долю в украинской индустрии беспилотников — WSJ

Что конкретно хочет заполучить президент США — не уточняется.



Вместе с тем The Wall Street Journal подтверждает информацию Financial Times, что Зеленский предложил приобрести американское оружие и оборудование на сумму $100 млрд при финансовой поддержке европейских партнеров. Трамп, по-видимому, отреагировал на это предложение положительно.

