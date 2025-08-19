Что конкретно хочет заполучить президент США — не уточняется.
Вместе с тем The Wall Street Journal подтверждает информацию Financial Times, что Зеленский предложил приобрести американское оружие и оборудование на сумму $100 млрд при финансовой поддержке европейских партнеров. Трамп, по-видимому, отреагировал на это предложение положительно.
Последние новости
- Технологии | Сегодня, 13:45
Трамп запросил у Зеленского долю в украинской индустрии беспилотников — WSJ
- Бизнес | Сегодня, 13:15
Рубио возглавит группу для разработки гарантий безопасности для Украины — WSJ
- Бизнес | Сегодня, 12:45
Зеленский передал Трампу от бойца ВСУ клюшку для гольфа
- Интернет | Сегодня, 12:15
Презентація EcoFlow RIVER 3 Plus Wireless - новинки 2-в-1
- Технологии | Сегодня, 11:45
Нова лінійка китайський гіперзвукових ракет YJ
- Бизнес | Сегодня, 11:15
Як оформити довіреність за кордоном
- Технологии | Сегодня, 10:45
AJX-002: китайська відповідь у сфері підводних безпілотників
- Технологии | Сегодня, 10:15
Україна показала нову далекобійну ракету "Фламінго"
- Безопасность | Сегодня, 9:45
Франція виступила проти демілітаризації України
Последние материалы
- Обзоры | Вчера, 22:52
Gembird TA-UC-2A4C-PD75-01-BK – ваша сімейна настільна зарядка
- Обзоры | 15 августа, 11:19
EcoFlow DELTA 2 – ефективна зарядна станція для невеликого офісу чи дому
- Обзоры | 14 августа, 21:20
Gembird TA-UC-2A2C-PD65-01-BK – 65 Вт адаптер з підтримкою GaN, QC 3.0 та PD
- Фотогалереи | 12 августа, 19:30
Розкішна збірка від @metallicacidcustoms на базі Light Base 900 FX
- Фотогалереи | 8 августа, 0:10
В Autostrada показали спорудження тунелів нових станцій метро
- Обзоры | 7 августа, 1:07
REAL-EL X-795 – головний по вечірках!
- Обзоры | 3 августа, 17:54
RIVACASE 7821 – я хочу собі нову сумку
- Аналитика | 28 июля, 9:00
Українці заощаджують до 60% за використання електроенергії: як EcoFlow STREAM змінює підходи в енергоспоживанні
- Обзоры | 26 июля, 14:40
RIVACASE 5633 - аксесуарна сумка з пластикових пляшок
Популярные новости
- Технологии | Сегодня, 13:45
Трамп запросил у Зеленского долю в украинской индустрии беспилотников — WSJ 0.00
- Бизнес | Сегодня, 13:15
Рубио возглавит группу для разработки гарантий безопасности для Украины — WSJ 0.00
- Бизнес | Сегодня, 12:45
Зеленский передал Трампу от бойца ВСУ клюшку для гольфа 0.00
- Интернет | Сегодня, 12:15
Презентація EcoFlow RIVER 3 Plus Wireless - новинки 2-в-1 0.00
- Технологии | Сегодня, 11:45
Нова лінійка китайський гіперзвукових ракет YJ 0.00
- Бизнес | Сегодня, 11:15
Як оформити довіреність за кордоном 0.00
- Технологии | Сегодня, 10:45
AJX-002: китайська відповідь у сфері підводних безпілотників 0.00
- Технологии | Сегодня, 10:15
Україна показала нову далекобійну ракету "Фламінго" 0.00
- Безопасность | Сегодня, 9:45
Франція виступила проти демілітаризації України 0.00