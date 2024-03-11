Индийские власти раскрыли сеть вербовщиков на войну в Украину

11 марта 2024, 12:15

Правоохранители Индии заявили, что ликвидировали "большую сеть торговли людьми", пишет Reuters.

Эта сеть заманивала молодых мужчин в россию обещаниями работы, чтобы затем заставить их воевать на войне против Украины на стороне РФ.

Некоторым мужчинам также предлагали поступление в сомнительные частные университеты в РФ и бесплатное продление визы со скидкой.

По этой схеме в РФ было отправлено около 35 человек, что почти вдвое превышает цифру в 20 человек, о которой ранее сообщало МИД Индии.

Торговцы людьми, действовавшие в нескольких индийских штатах, подыскивали людей через социальные сети и местных агентов.



"Индийские граждане, ставшие жертвами торговли людьми, были обучены и направлены на передовые базы в зоне российско-украинского конфликта против их воли", - говорят правоохронители.