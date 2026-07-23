Bloomberg: Индия закупает рекордные объемы российской нефти

23 июля 2026, 10:45

В июне Россия увеличила поставки нефти в Индию до рекордных 2,64 млн баррелей в сутки, что почти на 37,4% больше, чем в мае, и составляет половину общего объема импорта Индии в 5,24 млн баррелей в сутки.

Об этом пишет Bloomberg. Отмечается, что доля российской нефти в общем объеме импорта Индии в апреле-июне выросла почти до 41% с примерно 38% годом ранее, тогда как доля Ближнего Востока снизилась до 31% с 41,4%.Как отмечают аналитики, для Москвы это критически важный канал сбыта. Индийский спрос позволяет ей сохранять добычу и экспорт даже после потери значительной части европейского рынка. Однако рекордные объемы не означают такую же рекордную прибыль: нефть продается со скидкой, а часть доходов забирают посредники, перевозчики и сложные схемы обхода санкций, говорится в статье. «Тем не менее деньги продолжают поступать в российскую экономику, поэтому санкции все больше меняют маршруты торговли, а не останавливают ее», - пишет Bloomberg.Главным победителем становится индийская нефтепереработка. Заводы покупают более дешевое российское сырье, перерабатывают его и продают бензин, дизель и авиакеросин уже как индийские продукты. В то же время издание отмечает, что одновременно Индия становится уязвимее: в Конгрессе США рассматривают возможность вводить пошлины до 100% против крупнейших покупателей российских энергоресурсов, и Индия окажется одной из главных целей такого давления.