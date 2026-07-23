Украинские дроны Magura будут производить в США

23 июля 2026, 8:45

Американский производитель впервые начнет выпуск морских дронов, разработанных и испытанных в бою Украиной.

Сделку заключили компании ReconCraft из Портленда, которая производит лодки для спецназа, и украинская Uforce, создатель дронов Magura.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.Меморандум о взаимопонимании подписали на прошлой неделе в посольстве Украины в Вашингтоне. Сделку рассматривают как «партнерское соглашение», по которому обе компании будут предоставлять материалы, оборудование и работников.По словам соучредителя ReconCraft Джо Силковски, цель - производить сотни или даже тысячи дронов Magura ежегодно на мощностях в Орегоне и Южной Каролине. Пентагон готов потратить десятки миллиардов долларов на автономные системы в ближайшие годы - война с Ираном, которая истощила запасы дорогих американских боеприпасов, показала необходимость в более дешевом оружии.По словам гендиректора Uforce Рогинского, разрешение Украины производить Magura в США является «абсолютно ключевым», поскольку позволит американцам воспользоваться тактиками и концепциями, отточенными за годы войны в Украине.Дроны-камикадзе по образцу Magura в значительной степени заставили российские военные корабли отступить из Черного моря. Они также поражали нефтяные танкеры и мосты, а некоторые даже транспортировали ракеты для сбивания самолетов и ударов по наземным целям. В 2025 г. Пентагон отправил нескольким крупным американским оборонным компаниям список из 12 различных украинских дронов, спрашивая, хотят ли они их производить или сотрудничать с Украиной.Дроны Magura - это беспилотные скоростные лодки, способные нести полезную нагрузку ок. 770 кг на расстояние ок. 560 км. Стоимость лодок в зависимости от конфигурации может составлять менее $500.000. Помимо ударных миссий, они могут запускать воздушные дроны, проводить противоминные операции и буксировать сонарные системы для обнаружения подводных лодок.