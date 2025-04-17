Великобритания испытывает микроволновое оружие для нейтрализации дронов

17 апреля 2025, 12:15

Министерство обороны Великобритании успешно испытало новый тип электронного оружия для борьбы с беспилотниками, который может иметь потенциальное применение на современных полях сражений, в том числе в Украине, пишет Financial Times.

Оружие RapidDestroyer использует мощную радиочастоту для отключения или выведения из строя электроники беспилотников на расстоянии. Оно выпускает луч энергии, который способен сбивать несколько дронов одновременно.В минобороны Великобритании рассказали, что в ходе недавних испытаний им удалось уничтожить два роя из восьми беспилотников. Во время всех испытаний удалось уничтожить более 100 дронов.