Великобритания испытывает микроволновое оружие для нейтрализации дронов

Министерство обороны Великобритании успешно испытало новый тип электронного оружия для борьбы с беспилотниками, который может иметь потенциальное применение на современных полях сражений, в том числе в Украине, пишет Financial Times.
Оружие RapidDestroyer использует мощную радиочастоту для отключения или выведения из строя электроники беспилотников на расстоянии. Оно выпускает луч энергии, который способен сбивать несколько дронов одновременно.
В минобороны Великобритании рассказали, что в ходе недавних испытаний им удалось уничтожить два роя из восьми беспилотников. Во время всех испытаний удалось уничтожить более 100 дронов.