Британцы сделали подствольный глушитель дронов

12 октября 2020, 9:45

Британская компания Drone Defense сообщила о разработке самого лёгкого в своём классе оружия для подавления дронов — системы E1000MP.

Система может крепиться как подствольная к широкому спектру ручного огнестрельного оружия, хотя средства поражения у неё обычные для таких решений — это глушение сигналов от оператора или перехват управления.

Дальность действия «пушки» E1000MP составляет около одного км (0,6 мили). Вес всего комплекта с аппаратурой настройки и аккумуляторами достигает 3,5 кг. Отметим, что глушитель дронов вовсе не обязательно делать похожим на ручное вооружение, но так, вероятно, оно милее сердцу военного человека.



Антенны глушителя E1000MP могут работать в двух режимах: направленном и ненаправленном. В первом случае осуществляется перехват или поражение конкретного дрона в зоне прямой видимости. Во втором случае устройство создаёт что-то вроде защитного купола, сквозь который дронам запрещено будет пролетать. В последнем случае ещё меньше смысла цеплять это на оружие.



В режиме перехвата управления дрону-нарушителю может быть отдана команда как немедленно приземлиться, так и вернуться к оператору. В последнем случае можно будет вычислить точку, где засел нарушитель. К обоим сценариям может привести простое глушение связи оператора с дроном, но контролирование процесса всегда лучше, чем слепой случай.