За последний год Украина увеличила производство дронов на 900%

8 июля 2025, 16:45

Ежемесячный выпуск дронов всех типов в Украине вырос с 20.000 до 200.000 по сравнению с летом 2024 г. Об этом пишет освещающее обзоры по вооружениям украинское издание Defense Express, ссылаясь на отчеты Atlantic Council и Georgetown Security Studies Review.

В них отмечается, что развитие производства дронов стало одним из ключевых ответов Киева на войну на истощение.Несмотря на эти успехи, эксперты призывают к структурным реформам и более глубоким инвестициям в экосистему дронов в Украине. В частности, подчеркивается важность долгосрочных контрактов для оборонной промышленности, которые позволяют предприятиям принимать более обоснованные решения по найму персонала, организации производственных цепочек и дальнейших инвестиций.