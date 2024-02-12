12 февраля 2024, 9:45

Азербайджан принял на вооружение новые турецкие дроны

9 февраля президент Азербайджана Алиев с сыном посетили военные объекты ВВС и наблюдали за полетом поступивших на вооружение новых дронов Akıncı турецкого производства.


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