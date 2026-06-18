Алиев: Азербайджан стремится стать международным транспортным узлом

18 июня 2026, 15:15

Азербайджан намерен превратиться из страны, не имеющей выхода к открытому морю, в один из международных центров грузоперевозок, продолжая масштабные инвестиции в инфраструктуру.

Об этом заявил президент Азербайджана Алиев на церемонии открытия Ежегодных встреч Группы Исламского банка развития в Баку. Глава государства отметил, что сегодня Азербайджан занимает ведущие позиции по географии поставок природного газа.По его словам, Баку также является важным участником на глобальной энергетической арене. «Азербайджан выступал инициатором крупных энергетических инфраструктурных проектов в Евразийском регионе. Азербайджан оказал поддержку странам, нуждающимся в энергоресурсах, особенно в нынешний период, когда безопасность и устойчивость маршрутов энергоснабжения имеют огромное значение, этот вопрос все больше выходит на передний план», - добавил он.Помимо этого, Алиев сообщил, что в стране не ожидается каких-либо трудностей, связанных с экономическим развитием. По его словам, внешний долг составляет всего 6% ВВП Азербайджана.