В Азербайджане создано Национальное агентство кибербезопасности

3 июня 2026, 9:15

Президент Азербайджана Алиев подписал указ о создании в стране нового специализированного госучреждения в сфере кибербезопасности - Национального агентства кибербезопасности.

Оно будет находиться в подчинении Министерства цифрового развития и транспорта. Вышеупомянутым указом также утвержден Устав агентства: уставный фонд новой структуры будет сформирован за счет средств, предусмотренных в госбюджете на текущий год.В полномочия нового агентства войдут:▪️ координация деятельности субъектов информационной инфраструктуры;▪️ выявление, расследование и предотвращение действий, направленных на нарушение кибербезопасности информационных систем▪️ реализация превентивных мер в этой сфере.Кроме того, структура будет информировать о существующих и потенциальных киберугрозах, заниматься просвещением населения, государственных и негосударственных организаций, а также оказывать им методическую поддержку.