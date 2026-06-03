В Азербайджане создано Национальное агентство кибербезопасности

Президент Азербайджана Алиев подписал указ о создании в стране нового специализированного госучреждения в сфере кибербезопасности - Национального агентства кибербезопасности.
Оно будет находиться в подчинении Министерства цифрового развития и транспорта. Вышеупомянутым указом также утвержден Устав агентства: уставный фонд новой структуры будет сформирован за счет средств, предусмотренных в госбюджете на текущий год.
В полномочия нового агентства войдут:
▪️ координация деятельности субъектов информационной инфраструктуры;
▪️ выявление, расследование и предотвращение действий, направленных на нарушение кибербезопасности информационных систем
▪️ реализация превентивных мер в этой сфере.
Кроме того, структура будет информировать о существующих и потенциальных киберугрозах, заниматься просвещением населения, государственных и негосударственных организаций, а также оказывать им методическую поддержку.