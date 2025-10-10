Украина предложила Азербайджану участвовать в создании центра киберустойчивости

10 октября 2025, 9:15

Об этом заявила начальник Службы информационной безопасности и кибербезопасности Аппарата СНБО Украины Ткачук на мероприятии в рамках фестиваля кибербезопасности CIDC 2025 в Баку.

«Мы открыты для партнерства, готовы делиться опытом и проводить обучение... Он (центр) будет базироваться в Киеве. Мы ищем партнеров и приглашаем Азербайджан присоединиться», - отметила она.Фестиваль кибербезопасности Critical Infrastructure Defence Challenge (CIDC 2025) сегодня стартовал в азербайджанской столице. Главная цель - обмен передовым опытом в сфере защиты критической информационной инфраструктуры, информационной безопасности, цифровой устойчивости и применения ИИ, а также укрепление сотрудничества между государственным и частным секторами. Мероприятие организовано Госслужбой специальной связи и информационной безопасности совместно со Службой госбезопасности (DTX) Азербайджана.