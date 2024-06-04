Баку внес $9 млн в энергетическую систему Украины

4 июня 2024, 8:15

С 2022 г. по сегодняшний день Азербайджан внес в энергетическую систему Украины $9 млн, заявил посол Украины в Азербайджане Гусев.

По его словам, в результате этого удалось компенсировать проблемы в энергетической сфере страны. Он добавил, что Украина особенно заинтересована в участии в проекте Срединный коридор и заявил о планах расширения сотрудничества по стратегическим направлениям.По словам Гусева, Киев поддерживает проведение в Азербайджане COP29.«Транскаспийский международный транспортный коридор» («Срединный коридор») проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.