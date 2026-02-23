Из Азербайджана в Украину отправлено энергетическое оборудование

23 февраля 2026, 14:45

Об этом сообщил посол Украины в Азербайджане Гусев. По его словам, в преддверии годовщины начала войны из Азербайджана отправлены 31 генератор и автоматические резервные системы.

Он отметил, что оборудование будет передано подразделениям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, больницам, пострадавшим от российских атак, и использовано для нужд регионов.Гусев подчеркнул, что отправка энергетического оборудования осуществляется в рамках глобальной инициативы «Тепло для Украины», запущенной главой МИД Украины Сибигой.