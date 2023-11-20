Кабмин упростил ввоз в Украину генераторов и трансформаторов

"Сегодня утвердим постановление, которым упрощаем завоз в Украину энергетического оборудования, в частности, генераторов и трансформаторов. Для этого правительство фактически приостановит действие шести технических регламентов, применявшихся при ввозе и продаже энергетического оборудования. Теперь для ряда этих товаров не требуется право на соответствие и маркировку знаком соответствия", — сказал глава правительства Денис Шмыгаль на заседании 17 ноября.
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