Кабмин упростил ввоз в Украину генераторов и трансформаторов

20 ноября 2023, 13:45

"Сегодня утвердим постановление, которым упрощаем завоз в Украину энергетического оборудования, в частности, генераторов и трансформаторов. Для этого правительство фактически приостановит действие шести технических регламентов, применявшихся при ввозе и продаже энергетического оборудования. Теперь для ряда этих товаров не требуется право на соответствие и маркировку знаком соответствия", — сказал глава правительства Денис Шмыгаль на заседании 17 ноября.