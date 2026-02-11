Ватикан отправил в Украину генераторы, медикаменты и продовольствие

11 февраля 2026, 11:45

Папа римский Лев XIV организовал отправку в Украину гуманитарной помощи для пострадавших от энергетического террора россиян, пишет Vatican News.

Отмечается, что понтифик 4 февраля во время аудиенции обратился с призывом к поддержке Украины для преодоления последствий ударов по энергетической инфраструктуре. По просьбе папы в Украину направили три грузовика с 80 электрогенераторами.Вместе с генераторами в Украину были отправлены тысячи упаковок лекарств, включая антибиотики, противовоспалительные средства, добавки и мелатонин.