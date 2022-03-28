Россия готовит "большой террор" в Херсоне, - СМИ

28 марта 2022, 11:45

РФ замышляет устроить «большой террор» в Херсоне, похищая местных жителей и переправляя их через российскую границу, сообщает Times.

Британское издание ссылается на письмо, предположительно написанное сотрудником ФСБ РФ.В нем отмечается, что Кремль больше не желает «играть по-хорошему» с протестующими в украинском городе.Отмечается, что российские захватчики готовятся забирать людей из домов посреди ночи. «Даже если нам придется депортировать полгорода — мы к этому готовы», — говорится в письме.