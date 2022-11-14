Укрпошта випустить поштову марку "Херсон – це Україна!"

14 ноября 2022, 10:15

На підтримку Збройних Сил України та всіх херсонців, які чекали звістку про звільнення Херсона, Укрпошта випустить довгоочікувану та символічну марку «Херсон – це Україна!».



«Це перша поштова марка, яка присвячена місту-герою, після якої однозначно з’являться й інші героїчні міста. І хоч офіційно ще не оголошено про звільнення Херсона, за старою доброю традицією, започаткованою ще з кораблем, – іноді марки виходять на декілька днів раніше події, адже в Укрпошті точно знають, що наші військові – найкращі, а деокупація, то лише питання часу. Цього року ми не змогли насолодитися херсонськими кавунами, але поштова філателія не може залишити українців без одного із символів Херсонщини, тому саме скибки кавуна з додатковими художніми сюжетами можна буде побачити на новій поштовій марці», – прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Тираж – 150 000 маркових аркушів або 900 000 поштових марок. Номінальна вартість марки U, що дорівнює вартості 12 грн за марку або 72 грн за аркуш з 6 марок. До марки буде випущено конверт «Перший день», немаркований художній конверт та картку.Центральним об’єктом на поштовій марці зображено скибку кавуна – символ Херсона і Херсонщини. Насіння кавуна представлено у вигляді ракет, якими російські загарбники безжально обстрілювали Херсонщину. На скибці кавуна художник зобразив сюжети, які супроводжували тимчасову окупацію міста: протести мирних городян, палаючі будівлі, тортури, які вчиняли російські солдати проти місцевого населення і особливо активістів.На марковому аркуші представлена карта України із позначенням звільненого Збройними Силами України міста-героя Херсона. Крім того, на конверті «Перший день» зображено українського військового, який за аналогією зі скибкою кавуна повертає на місце тимчасово окуповану частину України. На немаркованому художньому конверті проілюстрована хроніка періоду тимчасової анексії міста – протести мешканців Херсону проти окупаційних військ.Автор випуску – Андрій Сагач, відомий українцям як переможець національного етапу конкурсу ескізів до поштової марки «Мир – найвища цінність людства!», а також автора конверта з оригінальною маркою «Весна настане знову!».Деталі щодо дати виходу марки та умов продажу будуть оприлюднені додатково.Набір включає: марковий аркуш, конверт та листівку. Звертаємо увагу, що набір «Херсон – це Україна!» можна замовити лише окремим замовленням.