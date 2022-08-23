GlobalLogic та Укрпошта створили марку та присвятили її айтівцям-волонтерам

23 августа 2022, 12:15

Міжнародна IT-компанія GlobalLogic спільно з Укрпоштою створили лімітований тираж поштових марок та присвятили їх волонтерам з ІТ-спільноти.

Марка створена до Дня Незалежності України та буде презентована IT-фахівцям, які від початку повномасштабного вторгнення активно допомагають Україні в її боротьбі проти ворога.

Майже половина IT-інженерів відправляють на допомогу ЗСУ та волонтерам 5-20% власного доходу, а 3% – половину своїх грошових надходжень, відповідно до опитування Djinni у липні 2022 року. Сотні IT-спеціалістів долучились до лав ЗСУ та сил ТРО, ще тисячі інженерів доєднались до ІТ-армії, яка завдає ударів на кіберфронті.Інженери GlobalLogic за півроку повномасштабного вторгнення власними силами зібрали понад 15 мільйонів гривень. На ці кошти було закуплено десятки дронів та інші необхідні для українських військових речі. Аби відзначити важливу роль ІТ-фахівців у наближенні перемоги, GlobalLogic з Укрпоштою випустили лімітований тираж поштової марки.«Українські інженери – справжні супергерої, що поєднують у собі людину-професіонала і людину-волонтера. Щоб відзначити їх вклад, ми створили цю марку – на ній не дарма зображений квадрокоптер, як один з інструментів визвольної боротьби. Ще з 2014 року наші інженери допомагають “Аеророзвідці” – підрозділу, що демонструє фантастичні результати у цій боротьбі», – відзначив старший віцепрезидент GlobalLogic Андрій Яворський.На святковій марці зображено симбіоз соняшника, як символу України, та октокоптера, як потужного інструмента у боротьбі проти ворога. Завдяки глобальній кооперації з колегами у всьому світі, українські інженери GlobalLogic забезпечили підрозділи ЗСУ авіаполком квадрокоптерів, що мають можливість вести нічну розвідку.GlobalLogic вітає Україну з Днем Незалежності та бажає беззаперечної перемоги нашій країні.