Укрпошта продовжує легендарну серію поштових марок

2 мая 2024, 11:45

Укрпошта анонсує новий поштовий випуск «русскій воєнний флот – до дна!», який є продовженням легендарної серії поштових марок воєнного часу «русскій воєнний корабль … !».

Новий поштовий випуск містить зображення військових кораблів, які стали найбільш вагомою втратою для ворога, яку завдали Сили безпеки та оборони України з початку повномасштабної війни.



Знищення значної частини флоту рф стала для країни-терористки найболючішою подією, а для українців та Укрпошти – приводом для нової марки. Треба зазначити, що серед зображених на марці затоплених та підбитих кораблів є й сторожовий фрегат «Адмірал Макаров», який поки що залишається на плаву. Але вже маючи досвід випуску «пророчої» марки, Укрпошта сподівається, що саме він стане наступною ціллю та відправиться на дно. Адже і назва поштового випуску «русскій воєнний корабль – до дна!» символізує очищення Чорного моря від російського флоту та вказує на місце, де він насправді повинен кинути якір.



Від початку повномасштабного вторгнення Сили безпеки та оборони України знищили третину чорноморського флоту. Серед них: великі десантні кораблі «Саратов» (24.03.2022), «Мінськ» (13.09.2023), «Новочеркаськ» (26.12.2023), «Цезар Куніков» (14.02.2024); ракетний крейсер «Москва» (13.04.2022); рятувально-буксирне судно «Рятувальник Василь Бех» (17.06.2022); підводний човен «Ростов-на-Дону» (13.09.2023); патрульний корвет «Сергій Котов» (05.03.2024).



Нагадаємо, що 12 квітня 2022 року Укрпошта ввела в обіг першу поштову марку в умовах воєнного часу – «русскій воєнний корабль, іді…!». А вже через два дні після офіційного введення марки в обіг ворожий крейсер «Москва», зображений на марці, був відправлений на дно Збройними Силами України. Так «пророча» марка Укрпошти стала не тільки історичним, а й всесвітньо відомим символом опору українського народу.



8 травня Укрпошта вводить в обіг поштову марку «русскій воєнний флот – до дна!», випуск якої здійснено за підтримки ВМС ЗСУ. Погашення спеціальними штемпелями «Перший день» відбудуться у м. Києві (01001 та 02002).

Тираж марки – 1 000 000 примірників. Номінал марки – F (відповідає тарифу на пересилання внутрішніх реєстрованих листів без оголошеної цінності (рекомендованих) масою до 50 грамів і поштових карток, еквівалент – 30 грн. Кількість марок в аркуші – 4. Тираж конверта «Перший день» – 50 000 примірників, карток – 60 000 примірників, папки – 1000 примірників. Художник марки, конвертів, карток та штемпеля «Перший день» – Віктор Грудаков. На поштовому випуску також використано шрифт UAF Sans Дмитра Растворцева, розроблений спеціально для ЗСУ.8 травня продукцію випуску «русскій воєнний флот – до дна!» можна буде придбати у відділеннях Укрпошти, філателістичних крамницях, а також онлайн у Поштовому маркеті. Власники філабонементів посилання на оплату нового поштового випуску отримають впродовж 2 травня.