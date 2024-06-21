Підводний світ Чорного Моря: Укрпошта випускає марки на захист екології

21 июня 2024, 14:45

25 червня Укрпошта презентує поштовий випуск за програмою Європа 2024 - “Підводна фауна і флора”, що складається з марок “Зеленушка-рулена Symphodus tinca” та “Кам’яний краб Eriphia verrucosa”.

Новий випуск Укрпошта присвятила багатому та різноманітному підводному світу Чорного моря, екологія якого нині страждає від металобрухту російського військового флоту. Випуск марок має на меті не лише вшанувати красу підводного світу України, але й привернути увагу європейської спільноти до екологічних проблем, з якими він зіштовхується.

Попри те, що офіційно поштовий випуск “Підводна фауна та флора” буде введено в обіг 25 червня, нова поштова марка України “Зеленушка-рулена Symphodus tinca” вже змагається за звання найкращої марки: щороку Європейська поштова та філателістична спільнота обирає найкращу поштову марку за програмою EUROPA. Цьогорічна тема конкурсу – “Підводна фауна та флора”. На конкурсній марці зображено яскраву зеленушку-рулену (Symphodus tinca) – морську рифову рибу, що мешкає на глибині від 1 до 50 м. Забарвлення риби залежить від середовища її існування. Біля берегів Криму зазвичай зустрічаються особини завдовжки не більше 10,5-14 см.На другій марці “Кам’яний краб Eriphia verrucosa” зображений найбільший представник крабів у Чорному морі. Для життя краб обирає ділянки глибиною до 30 м, з кам’янистим ґрунтом. Цей вид занесений до Червоної книги України та охороняється у природних заповідниках “Мис Мартьян” та Карадазькому.На ескізах до випуску “Підводна фауна та флора” також зображена морська красуня – кінська актинія (група жалких тварин – кніда́рії, які належать до класу коралових поліпів).Погашення марок спеціальним штемпелем “Перший день. Підводна фауна та флора. EUROPA” відбудеться 25 червня у м. Києві, 01001.Марки “Зеленушка-рулена Symphodus tinca” та “Кам’яний краб Eriphia verrucosa” нестандартно представлено в одному марковому аркуші. Тираж кожної марки – 180 000 примірників. Загальна кількість марок в аркуші – 8, кількість кожної марки в аркуші – 4. Номінал кожної марки – А (відповідає тарифу на пересилання поштової картки масою до 20 г до іноземних держав, еквівалент - 1,00 долар США). Художниця випуску - Наталія Кохаль.25 червня поштовий випуск «Підводна фауна та флора» можна буде придбати у відділеннях Укрпошти, філателістичних крамницях, а також онлайн у Поштовому маркеті. Власники філабонементів посилання на оплату нового поштового випуску отримають впродовж дня 19 червня. Володарі абонементів “Ексклюзив” цього разу отримають право придбання лімітованої продукції - поштового блоку “Europa. Підводна фауна та флора”, представленого в буклеті, і конверту “Перший день” з блоком. Тираж блоку складає усього 5600 прим.