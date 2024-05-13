Укрпошта випустила нову "пророчу" марку "русскій воєнний флот – до дна!"

13 мая 2024, 14:45

Укрпошта офіційно вводить в обіг поштову марку «русскій воєнний флот – до дна!», випуск якої здійснено за підтримки ВМС ЗСУ.

Нова марка є третьою в легендарній серії поштових марок воєнного часу «русскій воєнний корабль … !», і символізує очищення Чорного моря від російських кораблів.

«Ми всі пам’ятаємо, як на наступний день після введення в обіг марки ««русскій воєнний корабль, іді…!», ЗСУ забезпечили відправку ворожого крейсеру «Москва» у заданому напрямку. Сподіваємось, що і марка ««русскій воєнний флот – до дна!» стане «пророчою» і врешті решт весь російський флот опиниться на дні, де йому і місце, а наше Чорне море очиститься від російської навали. Зараз на марці зображені знищені російські кораблі, які стали найбільшим збитком для ворожого флоту. І навіть це скорочене кладовище з російського брухту ледь вмістилося на зображення марки. - прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.- Цією маркою ми також хочемо підкреслити й те, що боротьба досі триває: на морі, у небі, на землі. Сподіваємось, що серія легендарного «корабля» буде продовжуватись завдяки нашим постійним «співавторам» - ВМС ЗСУ, ГУР, СБУ».

Нова «пророча» марка від Укрпошти «русскій воєнний флот – до дна!» містить зображення кораблів, які є найбільш вагомою втратою ворога за два роки повномасштабного вторгнення. Всі вони були потоплені, пошкоджені та виведені з ладу завдяки силам безпеки та оборони України. Зображений під прицілом ворожий сторожовий крейсер «Адмірал Макаров» поки що залишається неушкодженим. Але саме він може стати наступною ціллю, адже метою українських оборонців є повна відсутність військових кораблів рф в Азово-Чорноморському регіоні.



Тираж марки – 1 000 000 примірників. Номінал марки – F (відповідає тарифу на пересилання внутрішніх реєстрованих листів без оголошеної цінності (рекомендованих) масою до 50 грамів і поштових карток, еквівалент – 30 грн. Кількість марок в аркуші – 4. Художником марки став Віктор Грудаков. На поштовому випуску також використано шрифт UAF Sans Дмитра Растворцева, розроблений спеціально для ЗСУ.

Одночасно з випуском нової марки 8 травня Укрпошта відкриває продаж благодійної презентаційної рамки «русскій воєнний ... !», яка містить усі три поштові марки цієї серії з відбитками штемпелів «Перший день!»: «русскій воєнний корабль, іді ... !», «русскій воєнний корабль, ... всьо!» та «русскій воєнний флот – до дна!». Тираж рамки – 1000 примірників, вартість – 1500 грн, 1000 грн з яких будуть спрямовані Укрпоштою на закриття збору на машину механізованого розмінування для ДСНС України.