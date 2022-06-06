Укрпошта продасть на eBay 100 тис. поштових наборів "Русскій воєнний корабль …

В своєму онлайн-магазині на eBay, який Укрпошта запустила 25 травня, компанія планує продати 100 тис. поштових наборів «Русскій воєнний корабль … ВСЬО!», кожен з яких містить тематичний марковий аркуш номіналом F чи W, конверт та картку. Перш за все ці набори розраховані на іноземців, які через високу популярність марок з кораблем хочуть придбати собі пам’ятний символ.
Окрім поштових наборів, в онлайн-магазині можна придбати брендовані футболки, світшоти а також кепки із зображенням легендарної поштової марки – офіційний мерч Укрпошти, який нещодавно з’явився у продажу.
Вартість поштового набору «Русскій воєнний корабль … ВСЬО!» - 49,95 дол. США і, окрім вартості самої продукції, включає витрати на доставку та благодійний внесок у розмірі 5 дол. США. Сума зібраних в такий спосіб благодійних коштів буде перерахована на рахунок Укрпошти в благодійному фонді KSE Foundation і згодом спрямована на одну із благодійних ініціатив: організацію логістики гуманітарних вантажів, закупку гуманітарної допомоги чи відновлення закладів освіти (шкіл і дитячих садочків).
Нагадаємо, Укрпошта стала першою поштою в світі з онлайн-магазином на eBay. Розробкою магазину займалися агенція Disqover Agency, наші партнери з виводу товарів на світові маркетплейси.
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