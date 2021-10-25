До високого сезону Укрпошта та eBay запустили спільну кампанію

25 октября 2021, 11:45

До початку великого сезону Укрпошта та eBay запустили спільну кампанію для підтримки українських експортерів.

Всі підприємці, що зареєструються на платформі з 25 жовтня до кінця року, матимуть спеціальні умови. Так, для нових бізнес-клієнтів комісія за магазин на eBay протягом перших трьох місяців складатиме 0%. Також вони отримають підвищені ліміти на виставлені для продажу товари, доступ до навчального курсу і супровід персонального менеджера, який допоможе налаштувати магазин і запустити промо товарів. Деякі клієнти також зможуть отримати додатково до 200 безкоштовних оголошень та спеціальну підтримку від команди eBay. Щоб скористатися цією спеціальною пропозицією від Укрпошти та eBay, експортерам достатньо перейти за посиланням та заповнити форму.



Всі деталі щодо спільної акції можна буде отримати на відкритому вебінарі 2 листопада о 19-00 на Youtube каналі Укрпошти



Кампанія на підтримку виходу українських експортерів на міжнародні ринки - один з елементів програми співпраці Укрпошти та eBay. В 2022 році Укрпошта посилить інтеграцію з маркетплейсом, щоб зробити оформлення всіх видів відправлень через сервіси Укрпошти більш зручними для клієнтів. Наразі оформити відправлення, а також заповнити митні документи, можна в особистому кабінеті або через АРІ. Найближчим часом заплановано підключення онлайн-оплати, щоб клієнти одразу могли оплатити вартість доставки.



«Укрпошта системно підтримує українських експортерів. Ми розуміємо, наскільки привабливим для українського МСБ є eBay, адже майданчик дозволяє отримати більший, ніж на інших платформах, прибуток. Тому Укрпошта та eBay розпочинає масштабну довгострокову програму, мета якої – допомогти українським експортерам вийти на міжнародні ринки через eBay. Для цього Укрпошта працює в двох напрямках: покращує якість доставки, маючи прямі договори з 15 міжнародними авіалініями та власну чартерну вантажну програму до США, та інвестує у безкоштовне навчання та інформаційні заходи для обміну найкращими практиками українських експортерів» в рамках E-Export School, – прокоментував Ігор Смілянський, генеральний директор «Укрпошти».



«Зараз понад 11 тисяч українських підприємців продають на eBay – за минулий рік приріст склав 14%. Маркетплейс дає їм можливість продавати товари понад 159 мільйонам покупців з усього світу, в тому числі з США, Німеччини, Сполученого королівства, та забезпечувати безперервність бізнесу за будь-яких обставин.



Ми спостерігаємо великий потенціал українського ринку і, зі свого боку, постійно розширюємо пропозиції eBay для місцевих малого та середнього бізнесу. З травня 2021 року eBay запустив платіжний сервіс для українських продавців, що забезпечує підприємцям більш зручний спосіб ведення бізнесу на платформі. Тепер ми раді розпочати співпрацю з Укрпоштою, метою якої є надання українським підприємцям унікальних переваг та підтримки», – заявила Jenny Hui, генеральний менеджер eBay Гонг-Конг, Тайвань та на глобальних ринках, що розвиваються.



Для українських експортерів eBay також надає доступ до інформаційного центру export.ebay.com, де зібрана найкорисніша інформація та новини.



Укрпошта системно підтримує українських експортерів, зокрема, пропонуючи спеціальні умови для реєстрації магазинів в рамках партнерства з маркетплейсами. Також вже 5 років діє E-Export School від Укрпошти, в рамках якої поштовий оператор розказує про особливості роботи з різними маркетплейсами. Зокрема, Укрпошта вже розповідала про нові платіжні рішення від Payoneer для eBay та як доставляти товари клієнтам з eBay.



З 2020 року Укрпошта за міжнародними напрямками здійснила доставку понад 5 млн кг експортних відправлень. Це спільне досягнення поштового оператора та українських підприємців, які продають на міжнародних платформах і для доставки товарів своїм клієнтам обирають Укрпошту.



Нагадаємо, Укрпошта має прямі контракти з 15 авіалініями. Також вже майже рік працює програма чартерних рейсів до США, що забезпечує безперебійну доставку міжнародних відправлень в усіх напрямках.