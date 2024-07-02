Укрпошта відкрила потужний сортувальний термінал в Одесі

2 июля 2024, 10:45

Укрпошта відкрила логістичний термінал з автоматизованими сортувальними лініями в Одесі, який забезпечує швидку обробку й доставку відправлень для всього півдня України.

Обладнання для ліній сортування дрібних та великих відправлень дозволяє обробляти до 270 000 посилок на добу. Разом із перебудовою логістичних маршрутів це уможливить доставку відправлень клієнтам в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях протягом доби після сортування.Попри щоденні обстріли та руйнування інфраструктури, Укрпошта продовжує інвестувати в модернізацію логістичних терміналів, замінюючи ручне сортування сучасними автоматизованими лініями. На новому терміналі Укрпошти, який розпочав свою роботу в Одесі, встановлене обладнання та програмне забезпечення українського виробника, яке обробляє три посилки на секунду.Відкриття Одеського терміналу є частиною стратегії розвитку та модернізації Укрпошти, яку компанія розпочала у 2021 році. Попри обстріли, проблеми з енергопостачанням та інфляцію, Укрпошта не тільки не відмовилась від реалізації оновлення сортувальних ліній, а й має амбітні плани. Наразі компанія встановила 17 автоматизованих ліній у семи містах України: девять ліній сортують дрібні відправлення, та вісім – великі посилки. Протягом наступних двох місяців компанія відкриватиме в містах по всій Україні нові термінали, логістичні центри та депо з інноваційним обладнанням.- Одещина - це місце, де я народився та виріс, але відкриття Одеського терміналу є важливим для всього півдня країни. Адже його особливість у тому, що саме тут сортуються посилки для трьох областей - Одеської, Херсонської та Миколаївської. Завдяки тому, що ми встановили повністю автоматизовані сортувальні лінії Укрпошта може адаптивно реагувати на зміни у військовій ситуації, та, зменшуючи можливість помилок при сортуванні, швидко та чітко доставляти відправлення у місця призначення. Згідно стратегії трансформації, Укрпошта не тільки автоматизує сортування, а й перебудовує логістичні маршрути, щоб доставляти швидше по всій країні, - прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. - Наша мета - справжня цифрова революція в сортуванні та логістиці цього року.Завершити автоматизацію потужностей у всіх 7 терміналах та 16 логістичних центрах Укрпошта планує в 2024 р.