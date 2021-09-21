Укрпошта уклала угоду про будівництво автоматизованого центру

21 сентября 2021, 14:45

Сортувальний центр буде збудовано до кінця 2023 року.

Угоду про початок будівництва підписали 21 вересня генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, директор девелоперської компанії «ГО-РА» Юрій Германович за участі голови Львівської обласної адміністрації Максима Козицького.

Новий Львівський автоматизований сортувальний термінал буде розміщуватися у місті Пустомити Львівського району, поблизу міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького і поряд із залізничним вузлом. Загальна площа земельної ділянки, на якій буде збудовано автоматизований сортувальний термінал, становить 8 га. Львівський сортувальний термінал стане основним центром обробки і сортування поштових відправлень у Західному регіоні. За попередніми підрахунками, мінімальний обсяг обробки посилок та дрібних відправлень зросте до 29 тис. на годину, а листів – до 20 тис. на годину, що дозволить значно скоротити строки доставки та підвищити якість послуг.

«Побудова нового автоматизованого логістичного центру Укрпошти у Львові означає підвищення конкуренції у галузі логістики, що завжди добре впливає на ринок. А зокрема, і на зростання оплати та покращення умов праці для фахівців галузі.

Крім збільшення об’єму обороту товарів та послуг, а отже – і пожвавлення цього ринку, новий центр означає більше робочих місць, збільшення податків до бюджету громади та покращення інфраструктури в районі львівського аеропорту, адже тут має з’явитися нове сучасне підприємство. Бажаю партнерам, які сьогодні підписали угоду про початок будівництва, швидко, у визначені терміни, якісно та успішно завершити проєкт. А Укрпошті - довести, що національний оператор поштового зв’язку може бути успішним, інноваційним і надійним партнером кожного бізнесу і кожного українця, який має потребу у послугах з пересилки», – прокоментував Максим Козицький, голова Львівської обласної державної адміністрації.

«Львівський сортувальний центр – це і «вікно з та в Європу» для українських посилок із західних областей України, і основний двигун підвищення швидкості та якості доставки посилок у західних регіонах України. Укрпошта системно нарощує обсяги експорту та імпорту, тому ми зацікавлені в тому, щоб наші клієнти – чи то підприємець, який продає свої товари за кордоном, чи то клієнт, який замовив товари на міжнародних інтернет- майданчиках або відправляє по Україні, – обирали Укрпошту не лише за помірну ціну, але й за швидкі строки доставки. Новий автоматизований львівський сортувальний термінал дозволить саме це: значно скоротити строки отримання чи доставки посилок по Україні та у країни ЄС і США. Цей новий об’єкт – це новий рівень швидкості сортування та повна автоматизація процесів», – зазначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

«Львівський сортувальний термінал стане цілим комплексом повного циклу обробки відправлень та обслуговування транспорту, включаючи будівлі складу класу А, станцію технічного обслуговування, АЗС, тунельні мийки, які будуть зведені за прогресивними технологіями будівництва з дотриманням стандартів BREEAM. Цей об’єкт сприятиме економічному розвитку регіону. А для Укрпошти стане підтримкою сучасного тренду в поштово-логістичних послугах», – розповів директор компанії «ГО-РА» Юрій Германович.

Відбір підрядника на будівництво сортувального центру проводився через систему електронних закупівель РroZorro. За умовами тендера, будівництво сортувального центру обійдеться в $46 млн з ПДВ. Завершення всіх робіт із зведення сортувального центру заплановане до кінця 2023 року.

Укрпошта та переможець торгів укладають договір оренди терміном 8 років з можливістю купівлі-продажу протягом терміну оренди.

Як повідомлялося, для участі в тендері обов’язковою умовою була наявність джерел фінансування на суму не менше 100% очікуваної вартості, досвід у реалізації та завершенні проєктів з будівництва об’єктів промислового призначення, належним чином оформлене право власності/користування/оренди земельної ділянки, до завершення якого залишилось не менше 10 років, та зобов’язання, за якими виконуються належним чином і відсутні будь-які судові обтяження. Крім того, земельна ділянка повинна розташовуватись у межах міста Львова або на відстані не більше 15 км від межі населеного пункту із під’їзними шляхами з твердим покриттям.

Нагадаємо, що 7 вересня Укрпошта уклала угоду на будівництво логістично-сортувального центру в Борисполі, який стане якорем розвитку логістичного технопарку під Києвом та потенційно об’єднає близько десятка українських та міжнародних компаній-партнерів Укрпошти.

У рамках стратегії модернізації Укрпошта залучила близько 100 млн євро для будівництва автоматизованих сортувальних хабів, регіональних депо та закупівлі автомобілів для пересувних відділень. Зокрема, проєкт модернізації логістичної мережі оцінюється у 60 млн євро. Відповідні угоди було укладено восени 2020 року за участі Укрпошти, Міністерства інфраструктури України та міжнародних фінансових установ – ЄБРР та ЄІБ. Проєкт модернізації логістичної мережі передбачає побудову 7 автоматизованих сортувальних центрів та перебудову логістичної мережі на 47 регіональних депо. Нові сортувальні об’єкти планується автоматизувати за рахунок надсучасного швидкого обладнання та створити сучасну інформаційну інфраструктуру, тим самим оптимізувати час на обробку відправлень, надати можливість отримання замовлень від корпоративних клієнтів 24/7 та обробити їх протягом 4 годин.

Усі нові будівлі будуть побудовані з використанням сучасних енергозберігаючих технологій та впровадження екологічних методів захисту довкілля й сертифіковані за міжнародними стандартами BREEAM.