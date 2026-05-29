Білорусь робить ставку на "цифрову артилерію"

29 мая 2026, 9:45

Білорусь офіційно прийняла на озброєння оновлений переносний комплекс автоматизованого управління артилерією «Лектор».



Особливість комплексу — замкнений цикл від розвідки до ураження цілі. «Лектор» інтегрує дані від БПЛА, РЛС та оптико-електронних систем, автоматично розраховує поправки та нібито передає координати артилерії лише за 3–5 секунд.

Фактично Білорусь адаптує власну артилерію до логіки сучасної “мережево-центричної війни”, де ключову роль відіграє не кількість стволів, а швидкість передачі даних між розвідкою, штабом і батареєю.Показовою є підтримка одразу кількох каналів зв’язку — від супутникового та КХ/УКХ до DMR і 4G. Це свідчить про підготовку до роботи в умовах активного РЕБ, де втрата одного каналу не повинна “осліпити” систему управління.При цьому сам «Лектор» — це не революційна технологія, а скоріше спроба максимально дешево та мобільно перенести принципи сучасних західних АСУ на рівень батальйонної або бригадної артилерії. Маса до 18 кг і автономність до 14 годин дозволяють використовувати комплекс без складної інфраструктури безпосередньо поблизу лінії фронту.