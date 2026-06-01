Україна завдала понад 1000 ударів дронами по російським цілям з початку 2026 р

1 июня 2026, 12:45

Основна увага цієї кампанії зосереджена на логістиці РФ. Підтверджені цілі включають близько 400 складів і ангарів, 150 транспортних засобів, 30 поїздів, а також об'єкти ППО, РЕБ та паливно-енергетичну інфраструктуру.

Фіксується близько 100 ударів на тиждень, хоча реальна кількість може бути значно вищою, оскільки не всі відео потрапляють у відкритий доступ.



Зазначається, що такі удари вже створюють проблеми для Росії в тилу, оскільки під атаками опиняються ключові дороги постачання, паливні вантажівки, техніка ППО та склади. Особливо активно в останні дні удари наносяться по маршрутах у Луганській, Донецькій областях та на дорозі Мелітополь - Крим.

Ця кампанія поступово розширює "зону ураження" в тилу Росії на 20-50 км, ускладнює підготовку наступів і може призвести до регулярних перебоїв із постачанням російських військ.