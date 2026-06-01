YouTube автоматично прискорюватиме повільні фрагменти у відео та подкастах

1 июня 2026, 13:45

Нова функція Auto Speed самостійно збільшуватиме швидкість відтворення під час повільної мови, затягнутих пауз та інших малодинамічних моментів, зберігаючи нормальну швидкість на важливіших ділянках.



Функція доступна як окрема настройка для підписників YouTube Premium. Зараз вона з'явилася на Android, а в найближчі місяці вийде й на iOS. Поки що Auto Speed працює лише для англомовного контенту.