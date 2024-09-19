В Україні не залишилось людей без психічних розладів, — лікар

19 сентября 2024, 11:15

На фоні тих стресів, які відбуваються з 2020-го — пандемія ковіду, а потім повномасштабне вторгнення, мені взагалі важко уявити нормальну людину. Я вважаю, що в країні не залишилось людини, яка не постраждала ментально від цих подій, — каже керівник клініки ментального здоров'я, пан Калинчук.



За словами одеського лікаря, найпоширенішими психічними розладами серед українців є депресія, тривожність та панічні атаки.