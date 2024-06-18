39% мешканців планети уникають новин через їхню гнітючість, — звіт університету

18 июня 2024, 11:15

Головні чинники — війни в Україні та на Близькосу Сході. Також пандемія коронавірусу спричинила те, що люди не хочуть дізнаватись подробиць у світі.



Показник уникання новин наразі на рекордно високому рівні: у 2017 році він сягав 29%. Пояснення просте: більшість намагається захистити свою психіку від негативу і жити своє життя.