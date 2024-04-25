25 апреля 2024, 13:15

Ми чекаємо на 7 систем Patriot, – Кулеба

За його словами, одна була отримана з Німеччини, ще по чотирьох йдуть переговори, і ще 2 батареї він бачив особисто, але подробиць не озвучив.

Також глава МЗС натякнув, що восьма система може бути від США.


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