Нідерланди нададуть радар AN/MPQ-53/65 і 3 пускові установки Patriot ЗСУ

12 июня 2024, 9:45

Також країна веде переговори з міжнародними партнерами доокомплектації батареї Patriot та доставки в Україну.



Ще Прем’єр-міністр Нідерландів повідомив про виділення € 138 мільйонів для важливих ремонтів енергетичної інфраструктури, гуманітарної допомоги та ініціатив з відновлення економіки.