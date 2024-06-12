Також країна веде переговори з міжнародними партнерами доокомплектації батареї Patriot та доставки в Україну.
Ще Прем’єр-міністр Нідерландів повідомив про виділення € 138 мільйонів для важливих ремонтів енергетичної інфраструктури, гуманітарної допомоги та ініціатив з відновлення економіки.
12 июня 2024, 9:45
Нідерланди нададуть радар AN/MPQ-53/65 і 3 пускові установки Patriot ЗСУ
Також країна веде переговори з міжнародними партнерами доокомплектації батареї Patriot та доставки в Україну.
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