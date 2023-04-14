14 апреля 2023, 9:15

Apple може перенести виробництво MacBook в Таїланд

Apple веде переговори з постачальниками про виробництво MacBook в Таїланді в рамках постійних зусиль компанії з розширення своєї виробничої присутності за межами Китаю, - Reuters.


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